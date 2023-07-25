Почти 2,5 тысячи жителей Тюменской области получат доступ к качественной питьевой воде Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В 2023 году почти 2,5 тысячи жителей Тюменской области получат доступ к качественной питьевой воде. По словам губернатора региона Александра Моора, например, в Тобольском районе чистой водой обеспечены более половины населенных пунктов, а всего за пять лет здесь заменили около 25 км водопроводных сетей. На этот год запланировано заменить еще 7 километров.

– Решаем проблемный вопрос с подачей воды в селе Абалак – требуется построить блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить возросшие потребности этого населенного пункта, – отметил глава региона.

Строительство и модернизация объектов водоснабжения идет в рамках проекта «Чистая вода». И не только в Тобольском районе, но и в других уголках Тюменской области. Так, в Тобольске построили сети водоснабжения на 86%, в Ялуторовском районе – на 50%. В 2024 году завершится реконструкция станции водоподготовки и строительство сетей водоснабжения в селе Упорово.

Напомним, в 2022 году сети водоснабжения построили в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района и магистральный водовод от Тобольска до деревень Башкова и Ломаева Тобольского района протяженностью около 6 км. Также специалисты реконструировали 1,7 километра водопроводных сетей в Тобольске. Таким образом, доля жителей Тюменской области, обеспеченных качественной питьевой водой из систем водоснабжения, увеличилась на 2,72% и составила 82,4%. Для горожан этот показатель составил 95,9%.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени на 19 объектах меняют сети водоснабжения и водоотведения.