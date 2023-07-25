В Тюменской области по нацпроекту полностью отремонтировали восемь участков дорог Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Ровно 57,5 процента работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнено и профинансировано в Тюменской области. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, на региональных трассах полностью отремонтированы восемь участков. Например, на автодороге Ялуторовск – Ярково подрядчики обновили более 4 километров дорожного покрытия – от Ялуторовска до села Хохлово. Уложено почти 29 тысяч квадратных метров нового асфальта.

По словам заместителя начальника ГУС Тюменской области Андрея Чистякова, эта дорога – часть опорной региональной сети, которую активно используют жители нашего региона и жители других субъектов РФ.

– Нам важно было выполнить ремонт качественно и в короткие сроки, – уточнил администратор нацпроекта в регионе.

Всего же в Тюменской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 140 участков дорог общей протяженностью более 203 километра.

Всего в 2023 году в России по нацпроекту в норму приведут более 6,2 тыс. объектов региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 19 тысяч километров, включая социально значимые маршруты. Как отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, до конца сезона специалисты обновят 750 дорог к досуговым и образовательным учреждениям общей протяженностью 2,3 тысячи километров и 600 участков к медучреждениям длиной 2,5 тысячи километров.

– Отдельное внимание будет уделено туристическим маршрутам: планируем привести к нормативам более 320 дорог, ведущих к местным достопримечательностям, – это 1,8 тысячи километров, – отметил Роман Новиков.