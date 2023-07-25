Центр Тюмени атаковали гигантские крысы

Специалисты рекомендовали местным жителям оставить заявку на официальном сайте Роспотребнадзоре. Фото: Виктория Гаврик

Гигантские крысы атаковали центр Тюмени. У жилых домов на улице Республики, 210 и 212 нашествие опасных грызунов. По словам местных жителей, крысы забегают в подъезды, передвигаются по этажам, а также поселились в коридорах. Тюменцы пожаловались в социальных сетях на полчища грызунов.

– Уже просто крик души. По адресу Республики 210, 212, 214 табунами бегают крысы, забегают в подъезды, бегают по этажам и забегают в коридоры. Уже не один раз, выходя из дома, подвергалась нападению крыс. Будь я одна или с ребенком. В УК «Компромисс» не реагируют на просьбу закрыть мусоропровод и потравить крыс. Реакции ноль... – пишут пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители утверждают, что управляющая компания совсем не выполняет свои обязанности: «в подъездах уборки нет от слова «совсем», тараканов тьма, крысы и не моется ничего».

На звонок редакции в УК оперативно ответить не смогли. Запрос остался без ответа. В Роспотребнадзоре Тюменской области сообщили, что за содержание общего имущества собственников недвижимости несет ответственность управляющая компания.

– По вопросу наличия грызунов и необходимости проведения работ по дератизации рекомендуем обратиться с письменной заявкой в управляющую организацию, которая несет ответственность за содержание общего имущества собственников недвижимости. Зачастую земельный участок (придомовая территория), на котором расположена контейнерная площадка, входит в состав общего имущества. Если земельный участок принадлежит муниципалитету, то можно обратиться в орган местного самоуправления, в данном случае в администрацию города Тюмени или территориальный орган – управу, – заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона.

Также специалисты отметили, что разрешить вопрос о закрытии мусоропровода уполномочен орган управления многоквартирным домом – общее собрание собственников, в компетенцию которого входит принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД.

– Решение общего собрания собственников по данному вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД и оформляется протоколом. В случае наличия сведений о признаках нарушения санитарного законодательства, вы вправе направить обращение в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области двумя способами, – подытожили в ведомстве.

Напомним, в Тюмени общественники пожаловался на власти в прокуратуру из-за рушащегося дома на Индустриальной.