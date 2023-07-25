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НовостиПолитика25 июля 2023 5:33

В зоне СВО на Украине погиб старший лейтенант из Тюменской области Никита Ушаков

Прощание с бойцом состоится 25 июля в селе Раздолье
Серафима Краснова
Прощание с бойцом состоится 25 июля в селе Раздолье.

Прощание с бойцом состоится 25 июля в селе Раздолье.

Фото: Татьяна Коркина

В зоне специальной военной операции на Украине погиб старший лейтенант из Тюменской области Никита Ушаков. Военнослужащий был командиром 1-й зенитной ракетно-артиллерийской батареи зенитного дивизиона. Никита Ушаков скончался 12 июля 2023 года на территории Украины, рассказали в пресс-службе администрации Раздольского СП.

Фото: администрация Раздольского СП.

Фото: администрация Раздольского СП.

– Мы вместе с вами переживаем боль утраты. Никита принес в этот мир много хорошего, доброго, чистого, светлого. Мы всегда будем о нем помнить. Примите слова сочувствия, скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты, – обратились сотрудники администрации к родным и близким погибшего.

Отметим, прощание с бойцом состоится сегодня, 25 июля, в селе Раздолье. Похороны намечены на 14.00