В зоне СВО на Украине погиб старший лейтенант из Тюменской области Никита Ушаков

Прощание с бойцом состоится 25 июля в селе Раздолье. Фото: Татьяна Коркина

В зоне специальной военной операции на Украине погиб старший лейтенант из Тюменской области Никита Ушаков. Военнослужащий был командиром 1-й зенитной ракетно-артиллерийской батареи зенитного дивизиона. Никита Ушаков скончался 12 июля 2023 года на территории Украины, рассказали в пресс-службе администрации Раздольского СП.

Фото: администрация Раздольского СП.

– Мы вместе с вами переживаем боль утраты. Никита принес в этот мир много хорошего, доброго, чистого, светлого. Мы всегда будем о нем помнить. Примите слова сочувствия, скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты, – обратились сотрудники администрации к родным и близким погибшего.

Отметим, прощание с бойцом состоится сегодня, 25 июля, в селе Раздолье. Похороны намечены на 14.00