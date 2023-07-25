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НовостиОбщество25 июля 2023 5:14

Представитель МВД Ирина Волк обратилась с заявлением к тюменским блогерам

В Тюмени силовиков проверяет управление собственной безопасности МВД РФ
Серафима Краснова
В Тюмени силовиков проверяет управление собственной безопасности МВД РФ.

В Тюмени силовиков проверяет управление собственной безопасности МВД РФ.

Фото: Татьяна Коркина

Официальный представитель федерального МВД Ирина Волк обратилась с серьезным заявлением к тюменским блогерам. Она прокомментировали инцидент с проверкой полицейских в областной столице. Оперативники проводят проверку в отношении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Тюменской области

– В соцсетях и мессенджерах получили распространение публикации, где утверждалось, что в Тюменской области сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции якобы грозит увольнение «за честное исполнение служебного долга», – рассказала Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД, указанная блогерами информация не соответствует действительности. В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, отметили в полиции.

– Призываем блогеров тщательно проверять информацию, полученную из неофициальных источников, воздержаться от поспешных оценок и голословной критики в адрес сотрудников правоохранительных структур, обращаться за официальными комментариями в пресс-службы компетентных ведомств, – обратилась Ирина Волк к тюменским блогерам.