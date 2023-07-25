Минтранс РФ с 24 июля запретил судам ходить по Туре в Тюмени, чтобы не оставить людей без воды

Судам нельзя передвигаться по Туре в районе моста Влюбленных. Фото: Виктория Гаврик

Критическое обмеление Туры заставило властей ввести ограничения для судов. Теплоходам и кораблям запретили плавать по реке. Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна, подконтрольного Минтранспорту.

Фото: скриншот документа.

Фото: скриншот документа.

— Запретить движение судов на участке с 185,0 км по 175,1 км реки Тура внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор, с 24 июля 2023 г. с 07:00 (время московское), — говорится в документации.

Кроме того, в постановлении указано, что запрет вводится «в целях обеспечения работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения». Судам нельзя передвигаться по Туре в районе моста Влюбленных, по направлению к Мельникайте.

Напомним, в Тюменской области с 7 июня 2023 года ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре.