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НовостиПроисшествия25 июля 2023 0:31

Погода в Тюменской области приготовила неожиданный сюрприз

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 25 июля 2023 года
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Неожиданный сюрприз приготовила погода в Тюменской области. Со вторника, 25 июля 2023 года, в регионе установится теплая погода, примечательным сопровождением которой станет отсутствие осадков как минимум на несколько дней.

Непосредственно на 25 июля 2023 года в Тюмени прогнозируется +27 градусов Цельсия, местами по области – до +28 градусов. Как пишут синоптики Обь-Иртышского УГМС, со среды, 26 июля 2023 года, дневная температура в Тюмени поднимется до +29 градусов Цельсия, местами по области прогнозируется до +30.

Осадки в эти сутки по-прежнему маловероятны. По данным Гисметео, дожди и грозы вернутся в Тюменскую область в пятницу, 28 июля 2023 года. Вместе с осадками в регион придет небольшое понижение температуры воздуха до +25 градусов Цельсия днем.