В Тюменской области на 0,8% сократилось число семей среднего класса

Наш регион продолжает занимать 14-е место в общем рейтинге. Фото: Татьяна Коркина

Доля среднего класса в Тюменской области за 2023 год уменьшилась на 0,8%. Согласно данным исследования «РИА Рейтинг», в областной столице 15% семей относится к среднему классу, в прошлом году их число составляло 15,8%, а в предыдущем еще больше – 20,8%.

Наш регион продолжает занимать 14-е место в общем рейтинге. Тюменскую область обогнала Республика Коми. В лидерах – северные регионы: Ямал, Чукотка и Магаданская область. Ханты-Мансийский автономный округ разместился на шестом месте.

Напомним, что под средним классов подразумеваются семьи, которые могут себе позволить покупку авто или квартиры, а также ежегодный отпуск и дополнительные накопления.

– По результатам исследования, в России 11% семей можно отнести к среднему классу. В 2022 году его доля составляла 11,5%, а в 2019-м – 14,2%. Эксперты связывают это понижение с экономическими потрясениями из-за пандемии и с санкциями, – заявили эксперты.