7 июля победители конкурса проекта «Наставничество» съездили в Санкт-Петербург

Фото: предоставлено "КП".

С 7 по 11 июля победители ежегодного конкурса проекта «Наставничество» были в Санкт-Петербурге.

В течение 9 месяцев ребята принимали участие в ежемесячных конкурсах, учились рассуждать, раскрываться, выражать свое видение и точку зрения, рефлексировать на разные темы: отношений, профессиональной ориентации, важности иметь наставника.

Фото: предоставлено "КП".

Самые активные участники набрали высшие баллы и получили главный приз – поездку. Дети побывали в Петергофе, прокатились на кораблике по Неве, посетили музей «Гранд Макет», музей рекордов и фактов «Титикака», развлеклись в парке аттракционов «Диво Остров», увидели город с высоты птичьего полета, поднявшись на колоннаду Исаакиевского собора. Конечно же, ребята много гуляли, восхищались архитектурой города и вкусно ели.

Эмоций было много! Кроме радости, восторга и желания остаться, дети испытали легкую грусть и меланхолию. Город смог влюбить их в себя. Почти все участники конкурса загадали желание обязательно вернуться сюда.

Фото: предоставлено "КП".

В конце поездки ребята поблагодарили организаторов проекта за возможность побывать в Санкт-Петербурге, а также – себя: за настойчивость, активность, мотивированность и желание побеждать.