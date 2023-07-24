Этим летом самыми популярными местами отдыха у тюменцев стали дачи и озера

Фото: Коркина Татьяна.

Специалисты МТС с помощью технологии Big Data проанализировали трафик за первую половину лета и выяснили, где тюменцы чаще всего проводили свободное время. Так, в топ самых популярных локаций вошли дачи и коттеджные поселки в районе Московского и Салаирского трактов, а также многочисленные СНТ в районе садоводческого общества «Липовый остров». Среди других регионов, куда отправилась на отдых примерно пятая часть жителей региона, лидируют Свердловская область, Краснодарский край и Москва.

Любители загородного отдыха предпочли активно пользоваться социальными сетями, мессенджерами и приложениями, сгенерировав в два раза больше трафика, чем в весенние месяцы. Число интернет-сессий в выходные дни и по будням в вечернее время в этих локациях выросло в среднем в полтора раза.

Резкий рост трафика этим летом зафиксирован и на берегу озера Верхнее Кривое, где интернет-потребление увеличилось более чем на 70%. Также в число популярных водоемов у горожан вошли озера Муллаши, Липовое, Андреевское, пруд Лесной. Вместе с тем по сравнению с весенними месяцами снизился трафик в городских пространствах и на термальных источниках областной столицы.

Как отметила Анастасия Михайлова, директор филиала МТС в Тюменской области, Big Data и искусственный интеллект помогают компании выявлять самые популярные места для отдыха горожан и, следовательно, заранее прокачивать телеком-инфраструктуру в этих локациях, чтобы обеспечить тюменцев качественной связью.