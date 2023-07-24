С 1 августа в Тюмени запретят движение автомобилей в Заречном проезде

Фото: администрация Тюмени.

В августе 2023 года в Тюмени запретят транспортное движение в Заречном проезде. Причина – реконструкция тепловой сети. Движение авто прекратят на следующих участках дорог: с 1 по 8 августа – в районе дома № 14, с 10 по 20 августа – у дома № 33.

– В связи с выполнением работ по реконструкции тепловой сети будет прекращено движение транспорта. Схемы объезда: ул. Газовиков, межквартальные проезды, – рассказала в городской администрации.

Обращаясь к автомобилистам, власти просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ.