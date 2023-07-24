В Тюмени прогнозируют рост цен в среднем на 10% на загородную недвижимость

Сначала могут дорожать дома, в чистовой отделке которых используются импортные материалы. Фото: Татьяна Коркина

Строительство домов в Тюмени подорожает в среднем на 10%. Об этом рассказала риелтор Наталья Крупина в соцсетях.

«Спрос на загородную недвижимость в Тюмени провоцирует рост цен строительных материалов, что в итоге приводит к подорожанию самого строительства. Так что успеваем. Кто планирует, поспешите», – пишет эксперт.

Отметим, что сначала могут подорожать дома, в чистовой отделке которых используются импортные материалы.

Другой эксперт по недвижимости Олег Абдулахатов рассказывал, что спрос на «загородку» всегда стабилен, особенно в Тюменской области. Людям надоели квартиры, они по-прежнему предпочитают покупать участки земли и строиться.