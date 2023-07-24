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НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:34

Житель Тюменской области убил приятеля двумя ударами ножа в область живота и шеи

От полученных травм мужчина умер на месте
Серафима Краснова
От полученных травм мужчина умер на месте.

От полученных травм мужчина умер на месте.

Фото: Татьяна Коркина

Жителя Юргинского района за убийство знакомого лишили свободы. По данным следствия, 19 июля в районе 20 часов вечера между 56-летний обвиняемым и ее другом произошел конфликт во время алкогольной вечеринки.

- Находясь в доме, расположенном по улице Мира в селе Юргинское Юргинского района, злоумышленник ножом нанес своему знакомому не менее двух ударов в область живота и шеи, - заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

От полученных травм мужчина умер на месте. Следователи предъявили тюменцу обвинение . Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.