Житель Тюменской области убил приятеля двумя ударами ножа в область живота и шеи

От полученных травм мужчина умер на месте. Фото: Татьяна Коркина

Жителя Юргинского района за убийство знакомого лишили свободы. По данным следствия, 19 июля в районе 20 часов вечера между 56-летний обвиняемым и ее другом произошел конфликт во время алкогольной вечеринки.

- Находясь в доме, расположенном по улице Мира в селе Юргинское Юргинского района, злоумышленник ножом нанес своему знакомому не менее двух ударов в область живота и шеи, - заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

От полученных травм мужчина умер на месте. Следователи предъявили тюменцу обвинение . Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.