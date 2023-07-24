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НовостиОбщество24 июля 2023 7:05

В Тюмени до 29 июля увеличили срок ограничения движения по улице Грибоедова

Еще на несколько дней магистраль будет перекрыта из-за капремонта тепловых сетей
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени на улице Грибоедова ограничения для транспорта продлят до 29 июля. Еще на несколько дней магистраль будет перекрыта из-за капитального ремонта тепловых сетей. Дорожные знаки установлены в районе дома №8.

– В связи с производственной необходимостью, возникшей при капитальном ремонте тепловых сетей, срок прекращения движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Грибоедова в районе дома № 8 продлен до 29.07.2023. Схемы объезда: ул. Смоленская, ул. Кузнецова, ул. Ялуторовская, – заявили в городской администрации.

Обращаясь к водителям, специалисты просят их обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут, а также следовать правилам ПДД.