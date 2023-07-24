В Тюмени пенсионер обжег лицо и рот соком чистотела

Он успел вызвать скорую помощь. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени пенсионер получил ожог из-за сока чистотела. 67-летний мужчина косил траву на садовом участке, брызги опасного растения попали ему на лицо, губы и даже язык. Чистотел вызвал сильнейший ожог, ведь пенсионер пренебрег средствами защиты – маской и очками.

Он успел вызвать скорую помощь. Мужчина пожаловался медикам на жгучую боль во рту и сильную жажду. При осмотре фельдшер Султан Байманов и медсестра Ольга Хан обнаружили покраснение языка и волдыри. Пациенту оказали первую помощь и доставили в больницу.

Врачи напоминают, что при ожоге соком чистотела требуется соблюдать следующие правила: промокните с помощью хлопчатобумажной ткани или салфетки сок ядовитого растения с кожных покровов и слизистых, обожженный участок промойте большим количеством воды до исчезновения чувства жжения и обратитесь к медикам за помощью.