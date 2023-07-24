Водитель серой «Лады» сбил пешехода на трассе Тюмень – Нижняя Тавда и уехал

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюменской области водитель «Лады» сбил пешехода и уехал с места происшествия. Трагедия произошла 23 июля в четвертом часу утра на 78-м километре трассы Тюмень – Нижняя Тавда. Пешеход получил травму ноги. 35-летний мужчина попал в больницу.

В течение нескольких часов полицейские по горячим следам обнаружили машину с характерными повреждениями.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

– Сейчас устанавливается причастность к ДТП одного из родственников собственницы автомобиля. Обстоятельства выясняются, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее мы рассказывали, что на объездной в Тюмени молодой парень насмерть сбил 27-летнего мужчину.