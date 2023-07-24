Эффективность северного завоза обсудили на заседании Президиума Совета законодателей России

Фото предоставлено законодательным собранием ЯНАО

На минувшей неделе в режиме видео-конференц-связи прошло заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. В повестке – актуальные вопросы: северный завоз и интеграция новых субъектов России в правовую систему страны.

20 июля законопроект о северном завозе прошел второе и третье чтения в Госдуме. В скором времени законодательный акт рассмотрят в Совете Федерации.

– Полностью солидарен с Ириной Яровой, которая назвала принятие закона о северном завозе нашей общей победой. Важно, что документ формировался с учётом мнения и предложений от регионов Арктики и Дальнего Востока, – отметил член Совета законодателей РФ, председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Работа по нормативному сопровождению северного завоза на Ямале продолжится: предстоит привести окружное законодательство в соответствие с федеральным. Отвечать за перевозки грузов будут федеральный координатор и единый морской оператор. Планировать поставки на Север предложено на три года вперед. Это поможет исключить перебои с доставкой, а также даст возможность отслеживать движение грузов и выявлять риски при транспортировке. Делать это будут с помощью государственной информсистемы. Комплекс этих мер сделает северный завоз более прогнозируемым и прозрачным.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, принятие закона о северном завозе станет важным шагом практической работы по повышению эффективности снабжения Севера. Одну из ключевых ролей в этом сыграет развитие флота, в том числе Арктического.