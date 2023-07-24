«Получил оплеуху у кабины лифта»: тюменку, которая избила ребенка, приговорили к обязательным работам

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени женщину, которая ударила чужого ребенка у кабины лифта, привлекли к ответственности. Ранее мы рассказывали, что инцидент произошел на Шаимском проезде, 7. Мальчик получил оплеуху из-за того, что слишком близко встал к лифту.

В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» 16 июля появилась видеозапись одного из подъездов многоквартирного дома, где женщина побила ребенка. Законный опекун мальчика обратился в полицию. В УМВД рассказали, что тюменку привлекли к административной ответственности за «Побои».

— Женщина привлечена к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» . По решению суда ей назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ, — рассказали редакции «КП» в полиции.

Судя по всему, у мальчика не зафиксированы серьезные травмы, иначе женщину могли привлечь к уголовной ответственности. Напомним, ребенок на видеозаписи практически не сопротивляется, видно, что он напуган. После удара он держится за щеку в растерянности.

Отметим, в областной столице оперативники нашли мужчину, который избил ребенка на детской площадке в сквере Серебряные Ключи. Полицейским удалось установить личность мужчины, который поднял руку на мальчика во дворе дома. Видео с ЧП появилось в социальных сетях.