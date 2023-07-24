На оживленных перекрестках в Тюмени 24 июля отключат светофоры

Светофоры перестанут работать в понедельник с 9 утра. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени отключат несколько светофоров на перекрестках с оживленным движением. Так, по данным городской администрации, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 24 июля, в Тюмени погаснут дорожные объекты.

В понедельник с 9 утра до 11 перестанут работать светофоры на следующих улицах: 50 лет ВЛКСМ и Холодильной, а также Холодильной и Малыгина, у школы № 5. Кроме того, обесточат объекты у ТЦ «Премьер» и на выезде из гаражей на улице 50 лет ВЛКСМ.

Обращаясь к водителям, специалисты просят принять вышеуказанную информацию к сведению, учитывать это при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, пояснили в МКУ «Тюменьгортранс».