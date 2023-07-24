В Тюмени с января 2023 года стоимость такси выросла на 16%

Это связано с инфляцией, ростом цен на обслуживание автомобилей и увеличением расходов перевозчика. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени за шесть месяцев значительно выросла стоимость услуг такси. Об этом редакции «Комсомольской правды» рассказал один из сотрудников сервиса заказа такси. По словам тюменского таксиста, несмотря на рост тарифов за поездки, заработная плата самих сотрудников изменилась не сильно.

– Предположительно, это связано с инфляцией, ростом цен на обслуживание автомобилей, увеличение расходов перевозчика. Средний чек по Тюмени за одну поездку на сегодняшний день в пределах 300 – 350 рублей. В сравнении с январем 2023 года тариф увеличился на 15%-16%, – рассказал сотрудник службы такси Петр Щ.

Согласно открытым интернет-источникам, в Тюменской области и других регионах Урала серьезно подорожали запчасти для автомобилей. В среднем стоимость автомобильных запчастей выросла на 20 – 30%. Кроме того, мы писали в отдельном материале, что в областной столице подорожало топливо. В Тюмени на 0,5% зафиксирован рост цен на бензин двух популярных марок – АИ-92 и АИ-98.

Также ежегодно в России происходит индексация заработной платы. Это повышение зарплаты обусловлено ростом потребительских цен на товары и услуги. По своей правовой природе это государственная гарантия оплаты труда работников. Таким образом, за счет новых расходов у компаний, предоставляющих услуги, растут цены.

Напомним, что стоимость поездки на такси формируется за счет спроса со стороны пассажиров в данный момент, количества свободных авто, а также расстояния и длительности поездки. Пробки в этом ключе роли не играют.

Однако в некоторых сервисах предусмотрены разные функции, которые позволяют сэкономить на поездках. Например, кнопка «длительное ожидание», когда пассажир не сильно торопится и может ожидать такси чуть дольше. Кроме того, если функция «парная поездка», когда водитель может взять нескольких человек из разных точек подачи такси. Это тоже поможет тюменцам сэкономить на поездке.

Отметим, что тюменские ретейлеры испытывают рекордную за последние 25 лет нехватку кадров. Из-за дефицита кадров работодателям придется нанимать женщин и сотрудников старше 45 лет. Работодатели уверяют: они готовы достойно платить и самостоятельно воспитывать специалистов. Самый проблемный в этом плане – реальный сектор. Компании конкурируют, переманивают людей друг у друга.