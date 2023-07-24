Тюменскую область накроют затяжные дожди и грозы

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области с начала рабочей недели начнутся дожди и грозы. Синоптики отмечают, что осадки при этом будут иметь кратковременный характер, но может усиливаться ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС, с 24 по 26 июля 2023 года в Тюменской области в дневные часы сохранится жаркая погода до +29 градусов, ночью будет холодать до +14. Порывы ветра в эти даты могут достигать 15 метров в секунду.

Напомним, что в скором времени ожидается возвращение в Тюменскую область аномальной жары. Воздух будет раскаляться до +32 градусов.

Отметим, в понедельник, 24 июля, в Тюменской области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 16 м/с, температура +11...+16 градусов, днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, температура +20...+25.