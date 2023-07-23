В Тюмени до 15 сентября можно посетить выставку работ народных мастеров

Фото: Департамент культуры Тюменской области

В Тюмени открыли выставку работ народных мастеров. Выставка организована в рамках проекта, реализуемого при поддержке департамента культуры с использованием средств областного бюджета.

«Тюменская область сегодня» пишет о том, что рукотворным космосом называют произведения народного творчества посетители этой необычной выставки. В экспозиции представлены около 100 художественных работ, созданных руками 25 народных мастеров в различных жанрах.

Выставку подготавливали более трех месяцев, а на грамотное размещение экспонатов ушло три дня. Среди экспонатов представлены изделия ручной работы из текстиля, кожи, глины, кости, стекла, дерева. В течение двух месяцев для тюменцев также будут проводить мастер-классы от известных мастеров, а еще можно посетить ярмарку-продажу эксклюзивных изделий.

Выставка «Из рук мастера» будет представлена в креативном центре до 15 сентября.