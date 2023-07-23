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НовостиПроисшествия23 июля 2023 14:18

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДТП с участием автобуса погиб 1 человек

Водитель автобуса " Мерседес" выехал на встречную полосу
Виктория Терина
Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Автобус без пассажиров и автомобиль столкнулись на тюменской трассе. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. Авария произошла рано утром на 447-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Известно, что столкнулись "Рено Дастер" и автобус "Мерседес".

ГИБДД сообщает, что 27- летний водитель автобуса " Мерседес" выехал на встречную полосу. В результате 34- летний водитель "Рено Дастер" погиб на месте аварии, а водитель автобуса получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. В автобусе находились водитель и сменный водитель (отец и сын).

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюменской области за год по вине начинающих водителей произошло 89 ДТП, в них погибли 7 человек.