Тюменцы могут проголосовать за любимый город в рейтинге «Город России: национальный выбор» Фото: Татьяна Коркина

Тюмень на 15-м месте в рейтинге «Город России: национальный выбор». Есть шанс улучшить позиции, для этого необходимо поучаствовать в голосовании. За областной центр отдано более 13,6 тысяч голосов. Если сделать городу подарок к 437-летию и проголосовать, он поднимется на несколько строк вверх, минимум обгонит Ульяновск и Саратов.

«Вслух.ру» сообщает, что рецтинг самых узнаваемых, привлекательных и символичных городов составляется путем народного голосования начиная с 2012 года. Само голосование длится в течение календарного года на официальном сайте город-россии.рф. Не требуется регистрации, подтверждений по почте или телефону, какой-либо оплаты. Нужно лишь собрать картинку и подтвердить свой выбор, но с одного IP-адреса можно проголосовать всего-лишь один раз в сутки.

Среди городов Уральского федерального округа Тюмень занимает самую высокую позицию. Челябинск на 24-м месте, Екатеринбург — на 34-м, Ханты-Мансийск — на 36-м, Курган — на 44-м, Салехард — на 49-м. Всего участвует 87 городов, включая Донецк, Луганск, Херсон, Мелитополь. Лидерами голосования на сегодняшний день остаются Нальчик, Владивосток и Севастополь. Итоги подведут 31 декабря.

Кстати, в прошлом году Тюмень заняла 21 место, а самый высокий результат у областной столицы был в 2012 году - 7-е место.