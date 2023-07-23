Тюменские родители могут узнать, как помочь подростку найти работу

Фото: Киберпатруль Тюменской области

Тюменские родители могут посмотреть анимированный ролик «Первая работа подростка» и узнать, как подростку найти работу. Ролик появился в группе «Киберпатруль Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте. Он поможет взрослым разобраться в шагах, которые необходимо предпринять, чтобы помочь ребенку официально трудоустроиться в компанию.

Мегатюмень отмечает, что авторы ролика советуют правильно организовать трудовую занятость несовершеннолетнего. Например, в 14–15 лет можно работать не более 12 часов в неделю, а в период с 16 до 18 лет - 17,5 часов. А еще в 14 лет, после получения паспорта, ребенок может оформить ИП или самозанятость. При этом до совершеннолетия заключение договоров проводится с согласия родителей.

Родителям советуют изучить подходящие вакансии в районе проживания, обратиться в центр занятости молодежи или напрямую в компанию, грамотно составив резюме.

— В летний период большинство подростков хотят заработать собственные деньги и ищут подходящие варианты подработки. Но не всегда знают, как правильно трудоустроиться и не получить отказ от потенциального работодателя. Поэтому выпустили ролик-инструкцию, который поможет родителям и детям избежать ошибок, — отмечает руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.