Опытные огородники рассказали тюменцам, как сохранить урожай этим летом Фото: Юлия Кучеренко

Это лето дачников не радует: погодные качели портят урожай. Даже в теплицах проблематично вырастить огурцы – завязи желтеют и сохнут. Что делать? Опытные огородники утверждают, что не стоит паниковать.

- Чаще всего это происходит из-за недостатка питательных веществ. Огурцы очень требовательны к качеству почвы. Если растение образовало завязи, но ему не хватает азота или других минералов для полноценного развития плодов, куст избавляется от них. Особенно часто так происходит с гибридными сортами. Подкормите огурцы суперфосфатом или борной кислотой в период массового цветения и формирования плодов. Старайтесь поливать растения через день, - пояснила бывалая дачница Нина Петрова.

Также она рекомендовала регулярно проветривать теплицы, особенно в жаркую погоду. Получая достаточно свежего воздуха, завязи перестают сохнуть. Главное при этом, чтобы не создавалось сквозняка, который огурцы не выносят