В Тюменской области за год по вине начинающих водителей произошло 89 ДТП, в них погибли 7 человек Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские автоинспекторы будут жестче контролировать начинающих водителей. В областной Госавтоинспекции обеспокоены ростом ДТП с участием водителей со стажем вождения менее двух лет.

В этом году по вине водителей-новичков произошло 89 ДТП, 7 человек погибли, 117 ранены. Дорожные полицейские призывают быть внимательнее на дорогах, а близких им людей с большим стажем вождения - родителей, родственников, друзей - оказывать помощь и поддержку водителям-новичкам. В ГИБДД отметили, что с начала года на дороги Тюменской области уже выехали почти 4 тысячи водителей, впервые получившие водительские удостоверения.

- Процесс обучения в автошколах и сдачи экзаменов находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции региона. Теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза сдает каждый третий кандидат в водители, практический – каждый десятый. Процесс сдачи экзаменов в обязательном порядке фиксируется на видеокамеру - рассказал врио заместителя начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Денис Чикишев.

Сотрудники Госавтоинспекции планируют провести дополнительные мероприятия с курсантами и выпускниками автошкол, объясняя необходимость четкого соблюдения ПДД.