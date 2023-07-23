В Голышмановском округе построят многофункциональную спортплощадку Фото: Татьяна Коркина

Больше двух миллионов рублей из бюджета Голышмановского округа потратят на возведение многофункциональной спортплощадки. Её общая площадь – около 350 квадратных метров, пишет Мегатюмень.

Площадка будет предназначена для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, сдачи норм ГТО, уроков физкультуры. Большую часть работы на стройплощадке уже выполнили. Полностью достроить ее планируют до конца августа.

- Пока по графику укладываемся: на сегодня выполнили работы на 70 процентов. Дело осталось за инвентарём. Заказали в компании Московской области щиты с баскетбольными кольцами, волейбольные стойки и ворота для футбола. Как только будут готовы — нам их пришлют. Были компании-поставщики поближе, но мы решили работать с проверенными партнёрами, у которых уже приобретали инвентарь. После его установки закончим ограждение спортплощадки. Спецорганизация нанесёт на бетонное основание резиновое бесшовное покрытие для безопасного активного отдыха, - рассказал представитель подрядной организации Армен Гуликян.

Уточняется, что это будет уже третья многофункциональная площадка в сёлах Голышмановского округа.