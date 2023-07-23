Травматолог-ортопед рекомендовал тюменцам выбирать правильную летнюю обувь Фото: Юлия Кучеренко

Травматолог-ортопед Павел Васкецов назвал самую вредную для здоровья летнюю обувь. «Тюменская область сегодня» ссылаясь на слова специалиста отмечает, что неправильно выбранная обувь может стать причиной мозолей, травм, боли, усталости, изменения походки, проблем с осанкой.

– Летняя обувь должна быть легкой, дышащей, с ортопедической стелькой. Если выбираются туфли, они не должны быть закрытыми,– подчеркнул эксперт.

Не рекомендуют носить закрытую летнюю обувь. Она вредна тем, что не «дышит», а значит, становится причиной вросших ногтей, образования «шпор» и других воспалительных реакций, вызванных нарушением потоотделения. А каблук выше 4 сантиметров, по мнению доктора, увеличивает нагрузку на все суставы и позвоночник. Специалисты советуют ограничить время ношения высоких каблуков – максимум 4 часа в день.

Кеды, балетки, сандали на сплошной подошве неблагоприятно влияют на свод стопы. Лучше выбирать босоножки верх которых выполнен из сплошного полотна кожи или широкого плетения. Чем тоньше ремешки, тем больше риск передавливания стопы.