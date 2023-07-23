Тюменским выпускникам нужно подать документы в приемные комиссии вузов до 25 июля

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Тюменские выпускники должны успеть подать документы в приемные комиссии вузов до 25 июля. Речь о поступающих без дополнительных экзаменов на очное отделение уровней бакалавриата и специалитета. Об этом пишет «Вслух.ру», уточняя что конкурсные списки опубликуют уже на следующей неделе.

Вузы Тюменской области смогут принять больше 7 тысяч абитуриентов на бюджет и более 4,4 тысяч - на платные места. Кроме выпускников этого года, подать заявления могут выпускники прошлых лет, с 2019 по 2022 годы, чьи баллы выше установленной минимальной планки в 2023-м - от 30 (по иностранным языкам) до 45 баллов (по обществознанию).

Известно, что 27 июля будут опубликованы окончательные конкурсные списки, а до 30 июля появятся приказы со списками первокурсников. До 3 августа у поступающих будет время для того, чтобы окончательно выбрать вуз и предоставить оригинал аттестата.