Участникам СВО оказывают помощь тюменские благотворители

Фото: Гуманитарный Добровольческий корпус

Тюменские благотворители помогают участникам СВО. В пресс-службе главы Тюменского района отмечают, что добровольные пожертвования счета расходуются на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам умерших участников и детям войны, ветеранам труда, пенсионерам-инвалидам, а также на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

В начале года на благотворительном счете было около 3,5 миллионов рублей. В течение первого полугодия поступило еще 3,6 миллиона рублей. По словам председателя Совета ветеранов Тюменского района Татьяны Вавиловой, в этом году на вышеперечисленные цели направлено 5,5 миллионов рублей.

- Почти 400 тысяч направили на приобретение подарков членам семей к 23 февраля, 8 марта и Дню Победы. Близкие участников СВО за счет собранных средств съездили на концерт в Тобольск, - рассказала Татьяна Вавилова.

Для самих мобилизованных, по их заявке, купили 150 сетей летнего варианта и компоненты для их изготовления, три хлебопекарные печи, тестомесы, формы для выпечки хлеба, тепловизионные монокуляры и прицелы, бинокли, генераторы, бензопилы, бочки, квадрокоптеры, радиостанции, строительные инструменты и материалы, автошины, защитные очки, кабели, тенты, хозяйственные товары.

На сегодня на благотворительном счете находится свыше 1,6 миллионов рублей, а его пополнение происходит постоянно.