Супруги из Тюменской области отметили бриллиантовую свадьбу

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Супруги из Тюменской области Валерий и Васса Чепасовы прожили вместе 60 лет и отметили бриллиантовую свадьбу. Истории семьи рассказала Тюменская линия. Валерий и Васса родились и выросли в одной деревне, жили неподалеку друг от друга, а дружить начали с десятого класса.

- Жили на одной стороне улицы на расстоянии где-то в пять-шесть домов друг от друга. Дружили. Пять лет, пока я училась, только дружили. Он работал по районам, проводил свет в деревнях. Встречались, когда я была на каникулах, а он в отпуске. Через пять лет, когда я закончила институт, мы поженились. 18 июля был выпускной, через пару дней сыграли свадьбу, - рассказала Васса Созонтьевна.

Женщина вспоминает, что ее возлюбленный был симпатичным, скромным. Также для нее имело значение, что он из хорошей семьи: мать учительница, отчим работал бухгалтером на молзоводе. А Валерий Александрович отметил, что просто полюбил молодую симпатичную девушку.

В Исетском пара живет с 1965 года. Воспитали двоих сыновей, которые живут в Тюмени, две внучки и внук, и даже четверо правнуков.

- Бывает, можем повздорить друг с другом. Мне кажется, так в любой семье, — говорит мужчина.

А его супруга говорит, что у нее деревенское воспитание, и мама говорила, что будучи замужем надо терпеть. На вопрос, кто обычно обижается, Валерий Александрович отвечает, что он, говорит, жена бывает ворчливая. Говоря о секрете долгой совместной жизни, мужчина посоветовал уступать друг другу. Должно быть взаимопонимание, уважение и любовь.