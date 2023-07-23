Тюменцы узнали какие болезни может спровоцировать тесная обувь Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали о последствиях ношения тесной обуви. Как сообщает tmn.aif.ru мозоли и волдыри – лишь малая часть проблем, которые может доставить тесная обувь. Неудобная обувь может привести к сильным болям в ногах.

- Узкая, неподходящая по размеру обувь ограничивает естественное движение стопы и пальцев, сдавливает нервы и сосуды ног. Из-за перегрузки мышц и суставов, недостаточного кровоснабжения может появиться не только боль, ни и отёки, онемение, чувство жжения или холода в стопах, - рассказал руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин.

Тесная обувь также может спровоцировать различные патологии стоп, в том числе и сложно поддающихся лечению, в том числе: пяточные «шпоры», вросшие ногти, развитие варикозного расширения вен и тромбофлебита, а также плоскостопие.

- Изменение нормальной анатомии стопы в свою очередь чревато нарушением походки и осанки. Неверное распределением нагрузки на суставы и мышцы в поясничной области может вызывать боли в спине и множество других неприятностей со здоровьем, - говорит Антон Владиславович.

Специалист советует выбирать обувь по размеру, без сожаления отказываться от неудобной пары и в случае длительного дискомфорта обращаться за помощью к специалистам.