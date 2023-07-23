Тюменская область - один из лидеров по вовлеченности населения в занятия спортом Фото: Юлия Кучеренко

Тюменская область - один из лидеров по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. Об этом пишет Тюменская линия, ссылаясь на слова министра спорта РФ Олега Матыцина.

- Лидерами по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом являются Сахалинская, Тамбовская и Тюменская области, а также Краснодарский край. Уровень удовлетворенности граждан созданными для занятий физической культурой и спортом условиями в 2022 году составил 61,7% - отметил Олег Матыцин.

По этому поводу высказалась председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова. Она считает, что это достижение результатом совместной работы правительства Тюменской области, депутатского корпуса, спортивных организаций и общественности.

- В нашей области последовательно реализуется множество ярких спортивных проектов: «Стальной характер», «Воркаут в каждый двор», общегородские зарядки на набережной Туры, - отметила она.