В Тюменской области отсутствуют природные пожары

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По данным на 8 часов утра 23 июля региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Тюменской области сообщает об отсутствии лесных пожаров. За прошедшие сутки зафиксирован 1 новый лесной пожар и ликвидирован на площади 3 га.

Сегодня на территории Ишима и Тобольска установлен II класс пожарной опасности, что считается низкой степенью, а в Тюменской и Уватской авиазонах прогнозируют III класс пожарной опасности - высокая степень.

По погодным условиям 24 июля в Ишимской авиазоне прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - I класс пожарной опасности (опасности нет). 25 июля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая степень), а в Уватской опасности возникновения природных пожаров нет.

Напомним, что при обнаружении природного пожара необходимо сообщить по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.