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НовостиОбщество23 июля 2023 3:21

В Тюменской области ожидаются сильные дожди, ветер, грозы и даже град

Днем столбик термометра покажет +26 градусов
Виктория Терина
В Тюменской области ожидаются сильные дожди, ветер, грозы и даже град

В Тюменской области ожидаются сильные дожди, ветер, грозы и даже град

Фото: Юлия Кучеренко

Днем 23 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 18-23 м/с. По прогнозам синоптиков в Тюмени будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 23 м/с.

Ночью столбик термометра покажет +11… +16, а днем потеплеет до +21… +26 градусов.

Подробнее о погоде в Тюменской области в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области