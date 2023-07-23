В Тюменской области ожидаются сильные дожди, ветер, грозы и даже град Фото: Юлия Кучеренко

Днем 23 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 18-23 м/с. По прогнозам синоптиков в Тюмени будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 23 м/с.

Ночью столбик термометра покажет +11… +16, а днем потеплеет до +21… +26 градусов.

Подробнее о погоде в Тюменской области в инфографике МЧС.