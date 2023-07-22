Международная ассоциация текстовых консультантов и онлайн-терапевтов встретила год с момента создания

Фото: пресс-служба Ассоциации.

Международная ассоциация текстовых консультантов и онлайн-терапевтов IATC&OT отметила год с момента создания. На сегодняшний день организация представлена в различных городах мира. Например, Лос-Анжелесе, Варшаве, Иерусалиме, Минске, Тирасполе, Санкт-Петербурге, Геленджике, Перми, Новокузнецке, Екатеринбурге и в других.

- Мы амбассадоры текстового консультирования в мессенджерах. Все члены нашей ассоциации — те, кто не просто владеют методом, а уверены, что он приносит огромную пользу и за ним будущее, - пояснила Юлия Пирумова.

В свою очередь Ирина Боржак объяснила, кому необходимо текстовое консультирование. Например, активно пользуются им молодые мамы, которым сложно организовать время и пространство для консультаций, пригласить няню, преодолеть большие расстояния и так далее.

- Востребовано оно и среди те, кто находится в больницах или в дороге. Стеснительные люди. Интроверты. IT-шники. Да и в целом, у меня, например, много клиентов из разных сфер: и профессора университетов, и предприниматели из разных стран, и подростки из удаленных районов, и долларовые миллионеры, - поделилась Ирина Боржак.

Она отметила, что за прошедший год участники ассоциации провели сотни текстовых консультаций, не было ни одного критичного обращения. Только благодарности.