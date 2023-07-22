Под Тюменью у села Муллаши мотоциклист на скорости врезался в автомобиль Niva

Фото: Пожарочка онлайн.
На тюменской магистрали мотоциклист на скорости врезался в автомобиль Niva. Авария произошла недалеко от села Муллаши . Машина ехала со стороны города, со второстепенной дороги выскочил спортивный мотоцикл на приличной скорости.
Фото: Пожарочка онлайн.
В считанные минуты произошло столкновение, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В ДТП пострадал мотоциклист, на место приехали спасатели, скорая помощь и Противопожарная служба.
Фото: Пожарочка онлайн.
Комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.