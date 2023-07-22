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НовостиПроисшествия22 июля 2023 16:42

Под Тюменью у села Муллаши мотоциклист на скорости врезался в автомобиль Niva

Травмы получил водитель мотоцикла
Серафима Краснова
Фото: Пожарочка онлайн.

Фото: Пожарочка онлайн.

На тюменской магистрали мотоциклист на скорости врезался в автомобиль Niva. Авария произошла недалеко от села Муллаши . Машина ехала со стороны города, со второстепенной дороги выскочил спортивный мотоцикл на приличной скорости.

Фото: Пожарочка онлайн.

Фото: Пожарочка онлайн.

В считанные минуты произошло столкновение, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В ДТП пострадал мотоциклист, на место приехали спасатели, скорая помощь и Противопожарная служба.

Фото: Пожарочка онлайн.

Фото: Пожарочка онлайн.

Комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.