В Тюменской области снова подскочила заболеваемость энтеровирусами

Санврачи в Тюменской области взяли на контроль ситуацию с ростом заболеваемости. Фото: Татьяна Коркина

Санитарные врачи в Тюменской области взяли на контроль ситуацию с ростом заболеваемости энтеровирусом. Большая часть заболевших – это дети дошкольного возраста. Согласно данным управления Роспотребнадзора Тюменской области, часто случаи заболевания связаны с посещением мест массового скопления людей в закрытых помещениях и контактами с больными.

- В связи с этим теперь при выявлении даже одного случая энтеровирусной инфекции в детсаде, группы закрывают на карантин. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, - заявили в пресс-службе ведомства.

Специалисты рекомендуют, чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией, соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, употреблять только бутилированную или кипяченую воду.