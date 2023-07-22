Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье22 июля 2023 14:35

В Тюменской области снова подскочила заболеваемость энтеровирусами

Санврачи в Тюменской области взяли на контроль ситуацию с ростом заболеваемости
Серафима Краснова
Санврачи в Тюменской области взяли на контроль ситуацию с ростом заболеваемости.

Санврачи в Тюменской области взяли на контроль ситуацию с ростом заболеваемости.

Фото: Татьяна Коркина

Санитарные врачи в Тюменской области взяли на контроль ситуацию с ростом заболеваемости энтеровирусом. Большая часть заболевших – это дети дошкольного возраста. Согласно данным управления Роспотребнадзора Тюменской области, часто случаи заболевания связаны с посещением мест массового скопления людей в закрытых помещениях и контактами с больными.

- В связи с этим теперь при выявлении даже одного случая энтеровирусной инфекции в детсаде, группы закрывают на карантин. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, - заявили в пресс-службе ведомства.

Специалисты рекомендуют, чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией, соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, употреблять только бутилированную или кипяченую воду.