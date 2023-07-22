Жителей Тюменской области приглашают на Всероссийский слет казачьей молодежи. Фото: Татьяна Коркина

Жителей Тюменской области приглашают на Всероссийский слет казачьей молодежи. В Астраханской области с 26 по 30 сентября состоится IV Всероссийский слет казачьей молодежи. На событии участники обсудят вопросы по развитию российского казачества до 2030 года. Подать заявку можно до 10 августа на платформе «Росмолодежь. События».

В 2023 году слет объединит представителей войсковых казачьих объединений от 18 до 35 лет из 89 регионов России. На форуме пройдут тематические лекции, мастер-классы и панельные дискуссии о будущем сообщества.

По информации Moi-portal.ru, в прошлом году Всероссийский слет казачьей молодежи прошел в Калининградской области. На нем собрались 150 человек из 60 регионов России. Среди участников — двое тюменцев — Андрей Ростовщиков и Виктор Клишев.