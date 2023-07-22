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НовостиОбщество22 июля 2023 14:26

Жителям Тюмени назвали три главных признака свежести рыбы

Главные признаки свежести рыбы - это цвет и прозрачность глаз
Серафима Краснова
Главные признаки свежести рыбы - это цвет и прозрачность глаз

Главные признаки свежести рыбы - это цвет и прозрачность глаз

Фото: Виктория Гаврик

Главные признаки свежести рыбы, по мнению управляющего аквафермой «Рыбное подворье» Шамиля Магомадова, это цвет и прозрачность глаз.

- Они должны быть не мутные, такого живого цвета. Если они серые, помутневшие, то рыбу мы не берем. Дальше смотрим на упругость. Нажали пальцем, она обратно отскочила, - рассказал управляющий аквафермой.

Третье правило от рыбовода – надо осмотреть на жабры. У свежей рыбы они ярко бордового цвета. Если они серые, переходящие в белый цвет, то такой экземпляр не нужно покупать, пишет «Тюменская линия».