В Тобольском районе 22 июля выбирают самый большой баурсак

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня на фестивале «Сибирский баурсак» в Тобольском районе жители вновь поставили рекорд. В этот раз гигант получился 76 сантиметров в ширину и 36 сантиметров в высоту. В этот раз победу на соревнованиях одержала команда центра сибирско-татарской культуры Тобольска, рассказали в правительстве Тюменской области.

Участниками состязания в 2023 года стали 13 команд. Гастрономический фестиваль проходит 22 июля проходит в поселке Прииртышском, он приурочен к 100-летию Тобольского района.

Отметим, в первый раз фестиваль состоялся в сентябре 2021 года. Тогда праздник собрал 300 гостей и участников конкурса. Первый баурсак-гигант испекли мастерицы из села Санниково.