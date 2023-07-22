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НовостиОбщество22 июля 2023 13:11

В Тюменской области детям расскажут сказки роботы

В ЦУМе пройдет фестиваль роботов и нейросетей
Серафима Краснова
В ЦУМе пройдет фестиваль роботов и нейросетей

В ЦУМе пройдет фестиваль роботов и нейросетей

Фото: Татьяна Коркина

Тюменским детям роботы расскажут сказки. На этой неделе в ЦУМе пройдет фестиваль роботов и нейросетей.

.- Если вы запланировали семейное путешествие в будущее, тогда вам на фестиваль. Гостей ждут невероятные технологии и техношоу с удивительными роботами из Сингапура и Японии. На фестивале все будет по максимуму интерактивно. Можно попробовать сыграть на музыкальных инструментах будущего, а нейросети создадут вашу 3D-фотографию, поговорят с вами и расскажут сказку, - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

По словам организаторов фестиваля, для гостей будет составлена масштабная экскурсионная программа, в которую войдут различные шоу, 3D-фото, съемка в видеоролике и игры. Кроме того, на площадке можно будет узнать много интересного о современной высокотехнологичной индустрии: как робот-рыба стала хитом в интерьерах японских ресторанов, какая связь межу робототехникой и вымирающими видами орхидей и что за робот встречает гостей в аэропорту Токио, рассказали в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.