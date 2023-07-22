Фитнес-тренер рассказала тюменцам, как правильно пить воду во время жары

Не помогут утолить жажду сладкие напитки и соки. Фото: Виктория Гаврик

Фитнес-тренер и консультант по питанию Елена Хардина рассказала тюменцам, как правильно пить воду во время жары. По мнению специалиста, чтобы усвоить холодный напиток, нашему организму необходимо его согреть до температуры тела, а для этого приходится увеличивать выработку тепла. В итоге нам становится еще жарче, и никакого ожидаемого эффекта охлаждения мы не получаем.

– Не помогут утолить жажду сладкие напитки и соки. Для усвоения большого количества углеводов организму нужна энергия и вода, поэтому в результате мы лишь еще больше хотим пить. Не стоит также выбирать кофе или кофейные напитки, обладающие мочегонным эффектом. Такое спасение от жары приведет лишь к обезвоживанию, – рассказала Елена Хардина.

Эффективное средство в борьбе с жарой и жаждой самое простое – чистая вода. Сюда можно добавить фрукты, зелень или специи. По свойствам такой напиток ничем не отличается от обычной питьевой воды, но может стать подмогой для тех, кому трудно осилить необходимое количество жидкости в день за счет приятного запаха и вкуса, пишет «Тюменская область сегодня».