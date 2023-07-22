В Тюменской области снова объявлено о граде и очень сильном ветре. Фото: Виктория Гаврик

Тюменские синоптики снова объявили о граде и очень сильном ветре, которые прогнозируют в регионе 23 июля.

— На юге Тюменской области днем 23 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра 18-23 м/с. Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В связи с надвигающейся жуткой непогодой, в МЧС просят тюменцев не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Также не рекомендуется парковать вблизи них машины и оставлять детей без присмотра.

При выпадении крупного града не следует выходить из дома, также нельзя пользоваться электроприборами, поскольку град обычно сопровождается грозой. Если сильный ветер или град застали вас на улице, укройтесь в подъезде, но не прячьтесь около стен домов.