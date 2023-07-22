Статистики сообщили о средней зарплате преподавателей тюменских вузов в 90 тысяч рублей

Преподаватели вузов Тюменской области зарабатывали по 92,8 тысяч рублей в месяц. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские статистики представили данные о заработках педагогов в регионе. Зарплата учителей из Тюменской области оказалась выше общероссийского значения и на третьем месте в Уральском федеральном округе, пишет «Вслух.ру».

По данным ведомства, учителя Тюменской области зарабатывали в среднем 56 тысяч без учета классного руководства, за которое доплачивается 5 тысяч рублей в месяц. В среднем по стране педагоги получали 51,7 тысяч рублей. В УрФО самые высокие заработки в ЯНАО и ХМАО, где начисления составили 120 и 76 тысяч рублей.

В Свердловской области учителям в среднем платили 49 тысяч рублей. Воспитатели в Тюменской области зарабатывают в среднем 52 тысячи рублей. В УрФО диапазон зарплат у специалистов дошкольного образования колеблется от 33 до 103 тысяч рублей.

Преподаватели вузов Тюменской области зарабатывали по 92,8 тысяч рублей в месяц. Это единственный показатель ниже общероссийского значения.