Жители Тюмени стоят в шестикилометровых пробках на выезде из города

Тюменцы массово спешат за город на выходные. Фото: Виктория Гаврик

Два часа назад на окраинах Тюмени образовались многокилометровые пробки. Тюменцы массово спешат за город на выходные. Шестикилометровый затор появился на Московском и Червишевском трактах. Согласно данным открытых интернет-карт, на магистралях движение замедляют несколько малозначительных ДТП.

Аналогичная ситуация наблюдается по Салаирскому тракту. Затор тянется от Верхнего Бора. В центре города обстановка спокойная. Сервис оценивает дорожную ситуацию с пробками в Тюмени в 4 балла.

Отметим, ремонтные работы проходят на следующих улицах в городе: Червишевского, Ленина, Газовиков, 50 лет Октября и у Холодильной.