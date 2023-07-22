За 1,5 месяца к координаторам филиала Фонда «Защитники Отечества» по Тюменской поступило 415 обращений

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

За 1,5 месяца работы к социальным координаторам филиала Фонда «Защитники Отечества» по Тюменской поступило 415 обращений. В работу специалистами взято более 639 вопросов. В частности, 99 обращений касаются получения статуса ветерана боевых действий,98 назначения мер социальной поддержки, 51 обращение связано с получением денежных выплат.

Отметим, по всей России с июня 2023 года начали работу отделения Фонда «Защитники Отечества». Структура создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ глава государства подписал 3 апреля 2023 года.

Напомним, всего по Уральскому Федеральном округу с 1 июня – начала работы филиалов сотрудники приняли 4 234 обращения.