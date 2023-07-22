Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

55 человек учились в Университете Голышмановского отделения Союза пенсионеров России в прошедшем учебном году. Также занятия посещали 18 вольнослушателей. На выпускном вечере им вручили сертификаты об окончании факультетов. Как рассказала ректор «Университета старшего поколения» Антонина Григорьева, студенты со стажем обучались на семи факультетах.

Познавали парикмахерское дело и танцевальное искусство, мастерили поделки и вязали. Дополнительно работал факультет «Компьютерной грамотности», где пожилые люди изучали особенности работы с гаджетами, планшетами и смартфонами.

Слушатели факультета «Я - волонтёр» организовывали мероприятия, реализовывали социальные проекты и устраивали выставки. Выступили с инициативой сбора денежных средств для приобретения термобелья участникам специальной военной операции, отправили посылки в зону боевых действий. Самым популярным факультетом для студентов-пенсионеров оказался «Живое слово». Там работала гостиная «Проталинка» - организовали 10 встреч.

Изучали творчество Дмитрия Кедрина, Андрея Дементьева, местных поэтесс - Надежды Лузик, Светланы Малышкиной, Валентины Киселёвой. Также слушатели этого факультета посетили краеведческий музей, центральную библиотеку, Дом художника в деревне Быстрой. Побывали в школах посёлка Голышманово на «Классных встречах» и «Разговорах о важном».

- Когда-то первое занятие в гостиной «Проталинка» прошло у меня на усадьбе, - поделилась слушательница этого факультета Ольга Отраднова. - Традиционно, мы ходим друг к другу в гости, меняем обстановку. Знакомимся с произведениями известных авторов и представляем свои. На факультете «Живое слово» ещё и поём. Хочется продолжить обучение в Университете местного отделения Союза пенсионеров России. Я бы с удовольствием освоила вырезание из фанеры лобзиком.

В следующем учебном году голышмановцы старшего поколения будут осваивать новые учебные программы: «Домоведение», «Сад и огород», «Песня в истории страны», «Финансовая грамотность». Продолжат работать факультеты «Парикмахерское искусство» и «Компьютерная грамотность».