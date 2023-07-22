Гидрометцентр РФ спрогнозировал вероятную погоду на август в Тюменской области

В южных районах Урала и Сибири прогнозируются условия для возобновления пожароопасного периода. Фото: Виктория Гаврик

Гидрометцентр РФ представил долгосрочный вероятный прогноз температуры и осадков в России, в том числе отклонений среднемесячной температуры от нормы на период с 1 по 31 августа 2023 года.

Метеорологи отмечают: на 65-70 % можно сделать вывод, что на большей части территории России за последний месяц лета текущего года температура будет держаться на уровне и выше средних многолетних значений.

При этом, в южных районах Урала и Сибири прогнозируются условия для возобновления пожароопасного периода, отметили в Гидрометцентре.

Как следует из легенды карты, в Тюмени и области температура в августе с вероятностью 60 % будет держаться в пределах нормы. Жителям не стоит ждать холодного месяца.

Средняя температура в августе составит около +25…+27 градусов Цельсия, ожидается в среднем +26 градусов. Во второй половине августа будет прохладнее – около +18 градусов.

Согласно данным метеорологов, с 1 по 7 августа температура воздуха будет выше нормы на 3-6 градусов. Таким образом, в регионе явно ожидается новая волна жары. Количество осадков будет в пределах нормы.

В то же время в Гидрометцентре отметили, что течение теплого периода 2023 года вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Напомним, в Тюмени и области наконец-то прекратились дожди и вернулась теплая погода. Однако уже 26 июля жителей ждет новая серия ливней на всей территории региона. О последствиях ураганного ветра и ливня мы рассказывали в отдельном материале.